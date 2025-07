Virginia Fonseca fala pela 1ª vez sobre especulação de novo romance Influenciadora se diverte com rumores que viralizaram e nega envolvimento amoroso com amiga após viagem O conteúdo Virginia Fonseca... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h38 ) twitter

Duda Freire e Virginia (Foto: Instagram) Feed TV

Virginia Fonseca resolveu quebrar o silêncio após se ver no centro de rumores sobre um suposto relacionamento com a também influenciadora Duda Freire. As especulações começaram a circular após as duas viajarem juntas a Governador Valadares, cidade natal de Virginia, em Minas Gerais. Durante a estadia, elas participaram de uma festa junina e, ao retornarem ao hotel, se depararam com as manchetes que levantavam suspeitas sobre um possível romance.

Para saber mais sobre a reação de Virginia e os detalhes dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

