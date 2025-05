Zé Felipe nega traição e diz que fim com Virginia não é marketing: “Ninguém tem coração de barata” Cantor desabafa sobre separação e explica decisão do casal em meio às especulações. O conteúdo Zé Felipe nega traição e diz que fim... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/05/2025 - 14h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h17 ) twitter

Zé Felipe (Foto: Reprodução) Feed TV

Após anunciar o fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe abriu o coração e fez questão de esclarecer os boatos que surgiram nas redes sociais. Durante uma entrevista em Portugal, onde se apresentou no Festival Queima das Fitas, ele negou qualquer rumor de traição ou jogada de marketing. “Não, é tudo mentira. Não tem marketing e todo mundo sabe que se tivesse traição, não ia ser pacífico, não tem como. Ninguém tem coração de barata”, afirmou.

Para mais detalhes sobre essa declaração e o que Zé Felipe disse sobre a separação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

