Zilu Camargo choca ao mostrar antes e depois de seu cachorro: ‘Podre’ Zilu Camargo surpreendeu seus seguidores ao compartilhar imagens do antes e depois de seu cachorro, deixando muitos impressionados... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h27 ) twitter

Zilu Camargo (Foto Reprodução Redes Sociais)

Zilu Camargo surpreendeu seus seguidores ao compartilhar imagens do antes e depois de seu cachorro, deixando muitos impressionados com a transformação do pet. A empresária e influenciadora postou registros que mostram a diferença marcante na aparência do animal, que realizou uma limpeza nos dentes, gerando uma grande repercussão nas redes sociais.

