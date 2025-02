Filha de Heloísa Périssé com ‘Seu Boneco’ viraliza nas redes com música cheia de humor Sucesso inesperado da canção demonstra o talento e a irreverência de Luísa Perissé Famosos e TV|Do R7 26/02/2025 - 18h02 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha da atriz e comediante Heloísa Périssé, Luísa herdou o talento artístico da família Reprodução/Instagram

Luísa Périssé tem sido um dos grandes destaques da internet nos últimos dias. A jovem de 25 anos viralizou após cantar um trap durante sua participação no podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa. Com uma letra cheia de humor, a canção rapidamente conquistou o público e já é considerada um dos grandes sucessos do Carnaval 2025.

Filha da atriz e comediante Heloísa Périssé, Luísa herdou o talento artístico da família. Seu pai, Lug de Paula, também tem uma forte ligação com o humor brasileiro: ele é filho de Chico Anysio e ficou eternizado no papel de Seu Boneco, personagem icônico da Escolinha do Professor Raimundo, que interpretou entre 1992 e 2001.

Os pais de Luísa viveram juntos por quase uma década, de 1992 a 2001. Após o fim do relacionamento, Heloísa Périssé casou-se com o diretor Mario Farias, com quem teve um longo casamento de 22 anos, marcado por idas e vindas. O casal anunciou a separação em outubro do ano passado.

Com o sucesso inesperado do trap, Luísa Périssé agora atrai ainda mais atenção do público, mostrando que tem carisma e talento para brilhar no entretenimento, assim como os pais.