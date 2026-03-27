Final do reality show 'Canta Comigo' bate recorde de audiência Último programa inédito de Gugu Liberato, atração consagrou a vitória do haitiano Franson, que levou o prêmio de R$ 300 mil

O haitiano Franson venceu a temporada

Na noite de quarta-feira (4), foi ao ar a final do Canta Comigo, último programa inédito de Gugu Liberato na televisão brasileira. A atração bateu recorde de audiência com média de 9 pontos, pico de 10 e share de 16%, consolidando a vice-liderança isolada em seu horário de exibição, das 22h40 à 0h29.

No Rio de Janeiro, o Canta Comigo também conquistou a melhor audiência da temporada, com média de 7 pontos, pico de 10 e share de 14%.

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Além das apresentações dos finalistas, o reality show exibiu uma linda e emocionante homenagem ao apresentador, que morreu em 22 de novembro.

O episódio foi gravado com três finais diferentes. Ontem, após a votação do público, realizada ao vivo pelo portal R7.com, foi definido o grande vendedor da temporada, o haitiano Franson, que conquistou 72,8% dos votos e levou para casa o prêmio de R$ 300 mil.