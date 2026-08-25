Inês Brasil, Humberto Martins, MC Gui e mais: veja os famosos candidatos nas eleições de 2026

MC Darlan

MC Darlan é um cantor, conhecido pelos hits com alusão ao Vasco: "A Barreira Vai Virar Baile" e "Será Que Vai Ter Gol do Rayan Hoje". Ele é candidato do PSB a deputado federal pelo Rio de Janeiro

Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@mcdarlanoficial - Montagem R7