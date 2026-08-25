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Inês Brasil, Humberto Martins, MC Gui e mais: veja os famosos candidatos nas eleições de 2026

Cantores, atores, influenciadores e ex-jogadores estão na lista de candidatos a deputado federal, deputado estadual e senador

Famosos e TV|Do R7

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  • Nomes do mundo da música, do cinema, da internet e até mesmo dos esportes estão entre os candidatos "celebridades" das eleições de 2026. Val Marchiori, Humberto Martins, MC Gui, Vanderlei Luxemburgo e Inês Brasil são alguns dos famosos concorrendo. O R7 separou uma lista completa a seguir Reprodução/Instagram/@valmarchiori/@humbertomartins.oficial/@mcgui/Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Reprodução/Instagram/@ines.brasilofc - Montagem R7
  • Adrilles Jorge Adrilles Jorge participou de um reality show em 2015. Ele é candidato a deputado federal por São Paulo pelo União Brasil Câmara Municipal de São Paulo/Divulgação - Montagem R7
  • Andréa Sorvetão Andréa Sorvetão foi paquita do programa "Xou da Xuxa" nos anos de 1980. A influenciadora e cantora é candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro pelo DC (Democracia Cristã) Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@andreasorvetaooficial - Montagem R7
  • Antônia Fontenelle Antônia Fontenelle é uma influenciadora, atriz e personalidade da TV com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela é candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) Reprodução/Instagram/@ladyfontenelle - Montagem R7
  • Baianinho de Mauá Baianinho de Mauá é um jogador profissional de sinuca. Ele é candidato a deputado federal por São Paulo pelo União Brasil Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@lbsinuquinha
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  • Dinei Dinei é um ex-jogador de futebol, conhecido pela passagem de destaque no Corinthians. Ele é candidato a deputado estadual por São Paulo pelo Avante Divulgação/Avante/Divulgação/Corinthians - Montagem R7
  • Edmundo Edmundo é um ex-jogador de futebol conhecido pelas passagens por Palmeiras e Vasco. Ele é candidato do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) a deputado federal pelo Rio de Janeiro Divulgação/PSDB/Divulgação/Vasco - Montagem R7
  • Geraldo Luís Geraldo Luís é um jornalista e apresentador de TV, que ficou conhecido pela sua passagem no "Balanço Geral", da RECORD. Ele é candidato a deputado federal por São Paulo pelo Avante Divulgação/TSE/Reprodução/Record TV - Montagem R7
  • Gyselle Soares Gyselle Soares, mais conhecida como Gyselle Cajuína, ficou famosa por participar de reality shows, como "A Grande Conquista", da RECORD. Ela é candidata a deputada federal pelo estado do Piauí pelo PP (Progressistas) Divulgação/TSE/Reprodução/Record TV - Montagem R7
  • Humberto Martins Humberto Martins é um ator com mais de 60 produções no currículo, entre séries e novelas. Ele é candidato do DC (Democracia Cristã) a deputado federal pelo Rio de Janeiro Divulgação/TSE/Divulgação/IMDB - Montagem R7
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  • Inês Brasil Inês Brasil é uma influenciadora e cantora, conhecida por memes e pelo seu vídeo de inscrição para um reality show. Ela é candidata do PSB (Partido Socialista Brasileiro) para deputada estadual pelo Rio de Janeiro Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@ines.brasilofc - Montagem R7
  • Jean Wyllys Jean Wyllys é influenciador e ex-participante de reality show. Ele é candidato a deputado federal do PT (Partido dos Trabalhadores) por São Paulo Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@jeanwyllys_real - Montagem R7
  • Konstantino Atanassopulos Konstantino Atanassopulos é um reconhecido ator mirim que ganhou fama com a novela "Carrossel". Ele é candidato do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) a deputado estadual por São Paulo Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@konstantino_atan - Montagem R7
  • Lucas Penteado Lucas Penteado é ator e também ficou conhecido pela participação em um reality show. Ele é candidato do PT a deputado federal por São Paulo Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@lucaskokapenteado - Montagem R7
  • Luis Fabiano Luís Fabiano é um ex-jogador de futebol conhecido pela sua passagem pelo São Paulo e pela seleção brasileira. Ele é candidato a deputado federal do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) por São Paulo Divulgação/TSE/Divulgação/São Paulo FC - Montagem R7
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  • Manoel Gomes Manoel Gomes é um cantor, dono do hit "Caneta Azul". Ele é candidato a deputado federal pelo Avante por São Paulo Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@manoelgomesbr - Montagem R7
  • Marcelinho Carioca Marcelinho Carioca é um ex-jogador de futebol que atuou no Corinthians. Ele é candidato do Republicanos a deputado distrital no Distrito Federal Divulgação/TSE/Divulgação Corinthians - Montagem R7
  • Mário Gomes Mário Gomes é um ator que fez mais de 60 projetos, entre novelas e séries. Ele é candidato do Solidariedade a deputado federal pelo Rio de Janeiro Divulgação/TSE/Divulgação/IMDB - Montagem R7
  • Marquito Marquito é um humorista da TV brasileira. Ele é candidato do PSD a deputado federal Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@marquitosbtoficial - Montagem R7
  • Matteus Amaral Matteus Amaral participou de reality show e é influenciador com mais de 4 milhões de seguidores. Ele é candidato do PP (Progressistas) a deputado federal pelo Rio Grande do Sul Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@bahmatteus - Montagem R7
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  • MC Darlan MC Darlan é um cantor, conhecido pelos hits com alusão ao Vasco: "A Barreira Vai Virar Baile" e "Será Que Vai Ter Gol do Rayan Hoje". Ele é candidato do PSB a deputado federal pelo Rio de Janeiro Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@mcdarlanoficial - Montagem R7
  • MC Gui Guilherme Kaue Castanheira Alves, mais conhecido como MC Gui, é um cantor e compositor brasileiro. Ele é candidato do PSD a deputado federal por São Paulo Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@mcgui - Montagem R7
  • Menina da Bota Menina da Bota é uma influenciadora digital que mostra sua vida no campo. Ela é candidata do União Brasil a deputada federal por Minas Gerais Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@meninadabotaoficial - Montagem R7
  • Raquel Sheherazade Raquel Sheherazade é uma jornalista e apresentadora, conhecida sobretudo pela sua passagem pela RECORD. Ela é candidata do PSD a deputada federal por São Paulo Divulgação/TSE/Reprodução/Record TV - Montagem R7
  • Sarah Poncio Sarah Poncio é uma influenciadora, conhecida por ser membro da Família Poncio, que grava a rotina para a internet. Ela é candidata do Solidariedade a deputada estadual pelo Rio de Janeiro Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@sarah - Montagem R7
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  • Sikêra Júnior Sikêra Júnior é um apresentador de TV que usa o bordão "Misericórdia!". Ele é candidato do Republicanos a deputado estadual por São Paulo Divulgação/TSE/Divulgação - Montagem R7
  • Silvia Abravanel Silvia Abravanel é uma apresentadora de TV. Ela é candidata a deputada federal do PSD por São Paulo Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@silviaabravanel - Montagem R7
  • Val Marchiori Val Marchiori é uma empresária e apresentadora. Ela é candidata a deputada federal por São Paulo pelo Republicanos Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@valmarchiori - Montagem R7
  • Vanderlei Luxemburgo Vanderlei Luxemburgo é um ex-jogador de futebol e ex-treinador, conhecido por sua passagem pela seleção brasileira, clubes nacionais e internacionais, como o Real Madrid. Ele é candidato ao Senado Federal pelo estado do Tocantins pelo Podemos Divulgação/TSE/Rodrigo Coca/Agência Corinthians - Montagem R7
  • Vivian Amorim Vivian Amorim é uma influenciadora com mais de 6 milhões de seguidores. Ela é candidata a deputada estadual no Amazonas pelo União Brasil Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@amorimvivian - Montagem R7
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  • Ximbinha Ximbinha é um guitarrista e produtor musical. Ele é candidato do PDT a deputado federal pelo Pará Divulgação/TSE/Reprodução/Instagram/@ximbinhaoficiall - Montagem R7

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