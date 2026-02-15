Veja sete celebridades que foram citadas no caso Jeffrey Epstein

Luciana Gimenez

A apresentadora apareceu como destinatária de transferências bancárias realizadas de 2014 a 2019. Em nota, apresentadora negou qualquer interação com Epstein e afirmou que procurou o banco Deutsche Bank Trust Company para esclarecer a situação. Luciana afirmou que seu nome foi citado só por ter conta no mesmo banco do criminoso e diz ter 'nojo desse cidadão'

Reprodução/Instagram/lucianagimenez