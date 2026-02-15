Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Veja sete celebridades que foram citadas no caso Jeffrey Epstein

Luciana Gimenez, Jay Z, Michael Jackson e outros famosos apareceram em e-mails e até fotos com criminoso sexual e seus associados

Famosos e TV|Do R7

  • Google News
Publicidade
Amodelo e atriz Luma de Oliveira posa com o marido, o empresário Eike Batista, ao chegar para o "Festival do Rio BR 2002, no Cine Odeon, no centro da cidade
Mick Jagger em um jantar com Bill Clinton

1 / 7

Amodelo e atriz Luma de Oliveira posa com o marido, o empresário Eike Batista, ao chegar para o "Festival do Rio BR 2002, no Cine Odeon, no centro da cidade
Mick Jagger em um jantar com Bill Clinton

Luciana Gimenez

A apresentadora apareceu como destinatária de transferências bancárias realizadas de 2014 a 2019. Em nota, apresentadora negou qualquer interação com Epstein e afirmou que procurou o banco Deutsche Bank Trust Company para esclarecer a situação. Luciana afirmou que seu nome foi citado só por ter conta no mesmo banco do criminoso e diz ter 'nojo desse cidadão'

Reprodução/Instagram/lucianagimenez

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.