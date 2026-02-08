Saiba quais são os livros que bombam nas prateleiras dos famosos em 2026

Dua Lipa lê 'The Son of Man' ('O Filho do Homem')

A cantora anglo-albanesa Dua Lipa, que caiu nas graças dos brasileiros ao ser flagrada por aí lendo livros de Clarice Lispector (1920-1977), aparece nesta foto com 'O Filho do Homem', do autor francês contemporâneo Jean-Baptiste Del Amo. O título trata da transmissão da violência de geração para geração. A edição brasileira é publicada pela Todavia e custa R$ 89,90.