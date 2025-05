Gilberto Gil fala sobre relação com Nana Caymmi: ‘O violão sempre esteve ao pé da cama’ Cantor e compositor lembrou como a música envolvia os dois de forma ‘muito intensa’; Nana, com quem ele foi casado nos anos 1960, morreu aos 84 anos nesta quinta (1º) Famosos e TV|Do Estadão Conteúdo 02/05/2025 - 14h52 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h52 ) twitter

Gilberto Gil relembrou o casamento com Nana Caymmi e definiu a cantora como intensa. Considerada uma das vozes mais marcantes da música brasileira, ela morreu aos 84 anos nesta quinta-feira (1º), em decorrência de problemas cardíacos.

“Para dizer da saudade, da última, da definitiva, da saudade de sempre que ficará de Nana, com quem tive momentos muito felizes no período em que vivemos juntos...”, começou o cantor, em vídeo enviado à CNN e posteriormente publicado no perfil dele no Instagram.

“Tivemos uma casa em conjunto, visitávamos a casa dos pais dela, de Dorival e Stella. As lembranças são essas”, resumiu, recordando alguns momentos em que estiveram lado a lado.

“As últimas vezes em que estivemos juntos, ela ali em seu apartamento na ladeira no Leblon, enfim. Sempre que nos víamos e nos visitávamos tínhamos muito carinho, intensidade sempre muito forte. Ela sempre foi muito intensa. São lembranças que vão ficar comigo até os meus últimos dias também, já que os últimos dias dela já se foram.”

Segundo o cantor, os dois se identificavam muito por meio das canções. “A música nos envolvia de forma muito intensa. Eu começando meu trabalho, ela vinda egressa de uma família com uma presença musical extraordinária. O violão sempre era uma presença muito constante nas nossas vidas, sempre estava ali ao pé da cama”, recordou.

Gil e Nana foram casados por dois anos, entre 1967 e 1969, e o relacionamento começou logo após ela terminar o casamento com o médico Gilberto José, com quem teve duas filhas, e retornar para o Brasil. Eles se separaram quando o cantor foi passar um período em exílio em Londres, por conta da ditadura militar.

