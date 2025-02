Influenciadora do TikTok morre aos 26 anos após luta contra o câncer Bailey Hutchins mostrou sua luta contra a doença em suas redes sociais por dois anos Famosos e TV|Do R7 12/02/2025 - 19h20 (Atualizado em 12/02/2025 - 19h21 ) twitter

Bailey revelou seu diagnóstico de câncer de cólon em janeiro de 2023, quando tinha 24 anos Reprodução/Instagram/baileyyhutchins

A influenciadora norte-americana Bailey Hutchins, famosa no TikTok, morreu aos 26 anos após lutar contra um câncer de cólon por dois anos. A notícia foi anunciada por seu marido, Caden, em uma publicação nas redes sociais.

Caden compartilhou a informação no dia 8 de fevereiro, revelando que Bailey havia falecido na noite anterior. “Estou de coração partido ao dizer que minha Bailey nos deixou ontem à noite. Ela enfrentou essa batalha com uma força incrível ao longo dos últimos dois anos, mas agora está livre da dor que tanto a afligia”, escreveu ele no Instagram.

Em sua homenagem, Caden expressou seu amor e a dificuldade de aceitar a perda. “Ser seu marido e cuidador foi uma dádiva. Ainda não consigo acreditar que perdi minha melhor amiga. Bailey sempre foi uma luz onde quer que estivesse e uma inspiração para todos ao seu redor. Sua fé era capaz de mover montanhas, mas, infelizmente, Deus tinha outros planos para ela. Até nos reencontrarmos, meu amor.”

A irmã de Bailey, Ashley Rolfes, também prestou sua homenagem, publicando um carrossel de fotos ao lado da influenciadora. “Às 22h30 do dia 7 de fevereiro, minha linda irmã ganhou suas asas de anjo, após uma árdua luta contra essa doença devastadora”, escreveu.

Bailey documentava sua jornada contra o câncer em suas redes sociais, compartilhando momentos ao lado da família e reflexões sobre seu tratamento. No TikTok, onde tinha mais de 170 mil seguidores, um vídeo foi publicado após sua morte. Com a música “See You Again”, de Wiz Khalifa, o clipe exibe cenas emocionantes de seu casamento com Caden.

“Nossa querida Bailey partiu para o céu. Embora desejássemos tê-la conosco para sempre, encontramos conforto em saber que ela não está mais sofrendo. O último mês foi extremamente difícil para Bailey e para nossas famílias. Ela lutou com bravura por dois anos”, dizia a legenda, escrita pelo marido.

“Foi inspirador testemunhar sua jornada, e me sinto honrado por ter sido seu marido e cuidador. Bailey tinha um espírito radiante, como o sol, e queremos manter sua luz viva. Eu e nossas famílias seguiremos usando sua plataforma para compartilhar memórias e lições que ela nos deixou. Sua história continuará a inspirar muitas pessoas”, completou o marido.

Bailey revelou seu diagnóstico de câncer de cólon em janeiro de 2023, quando tinha 24 anos. Na época, a doença já estava em estágio avançado. Sua última aparição para os fãs ocorreu em 14 de janeiro deste ano, quando, visivelmente exausta, resumiu sua situação: “Estou aqui. Estou viva.”

Após sua partida, admiradores da influenciadora prestaram homenagens nas redes sociais. “Fiquei sem palavras. Estou aqui, com o coração partido e lágrimas nos olhos, por alguém que nunca conheci pessoalmente. Sua história me marcou profundamente”, escreveu uma seguidora. “Não há palavras suficientes para expressar, apenas saibam que ela permanecerá em nossos corações. Enviando amor e orações”, disse outra. “No fundo, eu realmente acreditei que ela venceria essa batalha. Sua positividade e beleza sempre iluminavam minha tela quando via suas postagens”, comentou um terceiro fã.