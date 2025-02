Ex-affair de Leticia Spiller, Nizam revela que ‘deu em cima’ da atriz sem saber que ela era famosa

Ex-affair de Leticia Spiller, Nizam foi a um podcast e falou sobre o breve relacionamento com a atriz. O influenciador digital contou que a conheceu no Carnaval, quando foi pedir um isqueiro, e trocou olhares com a loira na ocasião sem saber que ela era famosa. “Sou muito alienado à cultura brasileira”, explicou. Quando questionado sobre o motivo do fim do “amor da folia”, Nizam respondeu: “Projetos, agendas e planos diferentes”. Veja!