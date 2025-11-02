Ingrid Conte está confirmada na superprodução Ben-Hur: ‘Feliz demais’ Atriz vai dar a vida a Iras no projeto da Seriella Productions que estreia em 2026

Ingrid Conte está no elenco de Ben-Hur Reprodução/Instagram

Depois de brilhar em Reis (2022) como Naamá, Ingrid Conte está no elenco de Ben-Hur. Nas redes sociais, a atriz agradeceu à oportunidade de interpretar Iras na superprodução.

“Feliz demais em finalmente poder compartilhar essa notícia! Iras chega na minha vida e eu estou aqui, mais uma vez de coração aberto para mergulhar nas dores e amores dessa nova personagem!”, escreveu.

‌



Na nova série escrita por Cristiane Cardoso e com previsão de estreia para 2026, a atriz irá contracenar ao lado de nomes como Vinícius Redd, Pâmela Tomé e Rômulo Weber, conforme divulgado pela Seriella Productions.

Na publicação, Vinícius Redd comentou: “Vamos juntos”.

‌



Saiba mais:

Ben-Hur tem previsão de estreia para o segundo semestre do ano que vem.