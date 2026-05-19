“Isso não parece os EUA”: Talira e Pessina mergulham na cultura mexicana em restaurante temático na Flórida Celebração do “Cinco de Mayo” transformou o cenário local com cores, sabores e muita música; confira

Talira e Pessina em restaurante mexicano na Flórida Reprodução

A Flórida é conhecida mundialmente por seus parque se praias, mas o novo vídeo de Talira e Pessina revela um lado cultural pulsante que muitos turistas deixam passar.

Em uma visita ao badalado restaurante Fat Rosie’s, o casal mostra como a forte presençada comunidade mexicana nos Estados Unidos transforma datas históricas em verdadeiros espetáculos de imersão. Por que 5 de maio?

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Diferente do que muitos pensam, a data não é a independência do México, mas sim a celebração da vitória na Batalha de Puebla contra os franceses. Na Flórida, essa herança é levada a sério, e o casal foi conferir de perto como os estabelecimentos locais se transformam para a festa.

Uma explosão de cores e burritos gigantes

Logo na entrada, o clima de festa toma conta. O Fat Rosie’s aposta em uma decoração extremamente temática e colorida, oferecendo até os tradicionais chapéus mexicanos para os clientes entrarem no clima.

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Os destaques que você vai conferir no vídeo:

Atendimento inusitado: Garçons divertindo o público com fantasias de burrito.

Garçons divertindo o público com fantasias de burrito. Gastronomia raiz: Talira e Pessina exploram pratos e drinks típicos que são a assinatura da casa.

Talira e Pessina exploram pratos e drinks típicos que são a assinatura da casa. Show ao vivo: A experiência é embalada por música mexicana e dançarinos que garantem a energia lá no alto.

Quer ver de perto a reação de Talira e Pessina com os drinks gigantes e toda essa festa? O vídeo completo já está disponível com todos os detalhes dessa experiência gastronômica imperdível. Assista:

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