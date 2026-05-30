Jornalista e nadadora! Chris Lemos se aventura pelo mar Adriático, na Itália A apresentadora do JR na TV voltou a movimentar as redes sociais com seus cliques de férias

Chris está aproveitando a viagem para também praticar esportes Reprodução/Instagram @chrislemosoficial

Continue a nadar! Provando que estar de férias não é uma desculpa para parar com a rotina de atividade física, Chris Lemos publicou uma foto em uma rede social praticando natação em águas italianas.

A apresentadora do JR na TV aproveitou sua estada em um dos países mais visitados da Europa para se refrescar no mar Adriático, que faz parte do mar Mediterrâneo, um golfo muito alongado fechado ao norte.

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Na legenda, novamente Chris exibiu seu italiano: “Giornatta perfetta sul’ Adriático”, que traduzido para o português significa “Dia perfeito no Adriático”.

Confira o post abaixo:

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