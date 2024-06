Juliano Laham fala sobre viver José em ‘Gênesis’: ‘Homem excepcional’ O ator contou que está admirado com a história do personagem: ‘As pessoas deveriam se espelhar mais nele, nos dias de hoje’

Gênesis estreou no último dia 19 nas telinhas da Record TVe já rendeu bons memes nas redes sociais e ótimos números de audiência para a emissora. Mas ainda tem mais por vir nas próximas fases da novela . O ator Juliano Laham contou ao R7 que está ansioso para interpretar seu primeiro papel bíblico, que aparecerá na última fase da trama.

Escolhido recentemente para dar vida a José, o ator conta que está em fase de criação do personagem e deu alguns detalhes do que costuma fazer durante essa preparação.

"Como eu faço com todos os meus personagens, eu costumo me preocupar em entender a história, entender o que o autor quer contar e tento conhecer o contexto geral da narrativa. No caso de Gênesis, é sobre a história da humanidade, por isso li Gênesis e a Bíblia para entender, de fato, quem foi José, como eram seus irmãos, seus antecessores... Para somente depois me preocupar em ler o roteiro", disse ele.

Para criar seus personagens, o ator contou que se preocupa muito em ouvir as opiniões de quem participa dos bastidores da superprodução como os figurinistas, a equipe de caracterização e os preparadores de elenco. "Nós (atores) precisamos escutá-los também. Ninguém cria nada sozinho e o ator também não. Então, eu pego um pouco do olhar de cada profissional e vou juntando elementos para criar o nosso José."

Juliano explica ainda que antes mesmo do convite para a participação na novela acontecer, ele já conhecia a história de José. Mas, admitiu que essa imersão no personagem para o trabalho tem sido muito valiosa.

"Eu já conhecia Gênesis, mas nunca me aprofundei na história de cada personagem... Conhecia mais o macro das coisas. Agora, eu confesso que estou apaixonado pela história de José e acredito que as pessoas deveriam se espelhar mais nele, nos dias de hoje. Ele era de fato um homem excepcional", contou.

"O que mais me admira é o olhar que ele tem sobre a humanidade. A relação dele com Deus é linda de ver, mas a característica que mais me admira é ele acreditar sempre em uma humanidade melhor. Ele é um homem que não guarda rancor, nem raiva, mesmo passando por todos os processos que mais machucam um ser humano como ser chicoteado e humilhado", completou.

Por fim, Juliano tirou dessa visão de José uma lição para a vida. "Às vezes, a gente não entende porque estamos passando por aquele processo, ou, às vezes, a gente não quer entender, mas a partir do momento que você confia em Deus e deposita a sua fé, com certeza, com o tempo você vai entender com mais clareza e mais maturidade para conseguir conquistar os seus objetivos."

