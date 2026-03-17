‘Kiki Shepard’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (17)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Kiki Shepard” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (17). A atriz morreu nesta segunda-feira em Los Angeles, aos 74 anos, em decorrência de um ataque cardíaco fulminante. Ela ficou famosa por seus papéis em Grey´s Anatomy e Todo Mundo Odeia O Chris.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 09h16 desta terça (17). Confira:
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