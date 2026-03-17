‘Kiki Shepard’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (17) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Kiki Shepard morreu nesta terça-feira aos 74 anos Reprodução/Instagram

“Kiki Shepard” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (17). A atriz morreu nesta segunda-feira em Los Angeles, aos 74 anos, em decorrência de um ataque cardíaco fulminante. Ela ficou famosa por seus papéis em Grey´s Anatomy e Todo Mundo Odeia O Chris.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 09h16 desta terça (17). Confira:

Kiki Shepard é um dos assuntos mais buscados do Google nesta terça (17)

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