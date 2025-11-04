Kim Kardashian culpa ChatGPT por fazê-la reprovar em prova de direito: ‘Precisam melhorar’ Empresária disse que usa a inteligência artificial para conselhos jurídicos em entrevista à Vanity Fair

Estrela de reality show se formou em direito em maio deste ano Reprodução/Instagram/@kimkardashian

Kim Kardashian, que se formou em direito em maio deste ano, revelou que usa inteligência artificial para conselhos jurídicos. Em entrevista à Vanity Fair, a estrela de reality show contou que o ChatGPT foi culpado por fazê-la reprovar em diversas provas.

“Quando preciso saber a resposta para uma pergunta, tiro uma foto e coloco lá. Isso já me fez reprovar em provas... o tempo todo”, disse a empresária.

Recentemente, a socialite viralizou nas redes sociais por supostamente usar a IA como terapeuta para obter conselhos amorosos e aprimorar suas habilidades de paquera, mas ela negou as informações.

Kardashian explicou que, quando corrige as respostas erradas da IA sobre o meio jurídico, o aplicativo responde que ela deveria confiar em seus próprios instintos, pois já sabia a resposta o tempo todo.

“Mas eles precisam melhorar porque estou me apoiando neles para realmente me ajudarem, e ela está me ensinando uma lição de vida e se tornando minha terapeuta para me dizer por que preciso acreditar em mim mesma depois de terem errado a resposta”, comentou.

A protagonista do reality As Kardashians se formou no curso de direito em maio deste ano, após seis anos de estudo. Em vez de frequentar uma faculdade tradicional, ela estudou por meio do método chamado “leitura de lei”, que permite que os estudantes aprendam sob a supervisão de advogados experientes, sem precisar marcar presença em uma universidade.

Para se tornar apta a esse sistema de ensino norte-americano, a socialite precisou passar por um exame preliminar obrigatório da modalidade, sendo aprovada na terceira tentativa.

