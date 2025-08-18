Kim Kardashian tem cinco ‘namorados’ de IA para ‘treinar paquera’, diz site Empresária recorre à inteligência artificial para praticar habilidades de namoro e lidar com a solidão, segundo fonte do RadarOnline Famosos e TV|Do R7 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Kim Kardashian utiliza inteligência artificial para melhorar suas habilidades de paquera e enfrentar a solidão.

Ela criou cinco "namorados personalizados" com IA para simular conversas de namoro.

A estratégia foi adotada após um flerte malsucedido com Tom Brady.

As irmãs de Kim comentam sobre seu uso inusitado da tecnologia, mas ela defende a iniciativa como benéfica. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Empresária recorre à inteligência artificial para praticar habilidades de namoro e lidar com a solidão Reprodução/Instagram/@kimkardashian

Kim Kardashian, 44 anos, está usando inteligência artificial (IA) para aprimorar suas habilidades de paquera e enfrentar a solidão, segundo uma fonte ouvida pelo site norte-americano RadarOnline, especializado em celebridades.

A empresária, modelo e estrela de reality shows, que já foi casada três vezes e é mãe de quatro filhos, teria recorrido à tecnologia após um flerte sem sucesso com Tom Brady durante o casamento de Jeff Bezos.

De acordo com a fonte, Kim utiliza a IA de forma constante, como uma espécie de terapeuta. “Ela recorre a ela para qualquer dúvida que tenha e para obter conselhos sobre como lidar com problemas”, afirmou.

Além disso, a socialite criou cerca de cinco “namorados personalizados” com IA, cada um treinado para ter uma personalidade distinta. O objetivo é praticar suas habilidades de namoro em conversas simuladas.

A iniciativa, porém, tem gerado comentários entre as irmãs de Kim, Kourtney e Khloé Kardashian, que brincam com o uso inusitado da tecnologia. Apesar das provocações, a fonte garante que Kim defende a estratégia: “Ela afirma que isso a está ajudando em seu ‘jogo’”.

