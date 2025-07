Kim Kardashian comprou bolsa rara de R$ 56 milhões? Entenda Socialite compartilhou vídeo de IA em que aparece “roubando” bolsa Hermès Birkin leiloada; fãs especulam se ela foi a compradora Famosos e TV|Do R7 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

Bolsa Hermès Birkin foi vendida em leilão por R$ 56 milhões Divulgação/Sotheby's

Uma bolsa Hermès Birkin, criada sob encomenda em 1984 para a atriz e modelo francesa Jane Birkin (1946-2023), foi vendida em um leilão em Paris, na última quinta-feira (10), por impressionantes US$ 10,1 milhões (cerca de R$ 56 milhões).

A peça, considerada a bolsa original que deu início à icônica linha Hermès Birkin, tornou-se o centro de especulações nas redes sociais, especialmente após a socialite Kim Kardashian compartilhar um vídeo bem-humorado em que ela aparece “roubando” o item.

O vídeo, criado por um fã com IA (inteligência artificial) e publicado no Instagram, mostra uma versão digital de Kim invadindo o leilão, quebrando o vidro de exibição e fugindo com a bolsa em alta velocidade (veja abaixo).

A socialite, de 44 anos, repostou o clipe em seus Stories no Instagram, brincando com o trocadilho “birKIM”, que mistura seu nome com a marca da bolsa.

‌



A atitude gerou um frenesi entre os fãs, que lotaram os comentários do post original com reações hilárias, como emojis de risadas e mensagens como “KIM, FOI VOCÊ QUE COMPROU?!” e “Por favor, diga que foi você!”.

A bolsa Birkin, nomeada em homenagem a Jane Birkin, tornou-se um símbolo de status global, eternizado em momentos culturais como na série “Sex and the City”, onde a personagem Samantha, interpretada por Kim Cattrall, faz de tudo para conseguir uma.

‌



A peça leiloada é especialmente valiosa por ser a original, encomendada por Birkin à Hermès em 1984, marcando o início da linha que se tornou sinônimo de exclusividade e luxo.

Kim Kardashian posting a AI video of her running off with the world’s most expensive handbag!😂



She’s in on the joke about Jane Birkin’s record breaking Birkin bag! 👜 🔥 pic.twitter.com/Vs1Q3u1QKp — LEGENDARY LADE! 🇳🇬 (@LegendaryLade) July 12, 2025

Com uma fortuna estimada em mais de US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 9,46 bilhões), Kim Kardashian teria condições de arrematar a bolsa sem grandes dificuldades.

‌



No entanto, o jornal britânico The Sun informou que o lance vencedor veio de uma pessoa anônima no Japão, o que não impediu especulações. Outra teoria nas redes aponta a apresentadora Lauren Sanchez, esposa do bilionário Jeff Bezos, como possível compradora.

A Sotheby’s, responsável pelo leilão, não se pronunciou sobre a identidade do comprador.

