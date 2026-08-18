‘Laura Cardoso’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (18) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Laura Cardoso jovem: fotos raras da atriz no início da carreira viralizam Observatório dos Famosos

“Laura Cardoso” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (18). A atriz faleceu aos 98 anos. A notícia foi confirmada no perfil oficial da atriz no Instagram, na madrugada de hoje (18).

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06:52 desta terça (18). Confira: