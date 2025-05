Lembra dele? Dicesar trabalha como recepcionista em aeroporto: ‘uma dádiva’ Após anos de altos e baixos, maquiador e drag queen segue com sua vida artística aos fins de semana Famosos e TV|Do R7 15/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dicesar diz estar feliz com seu emprego no Aeroporto de Guarulhos Instagram/dicesaroficial

Dicesar, que participou da primeira edição de A Grande Conquista e ficou conhecido com a drag queen Dimmy Kieer, encontrou uma nova rotina profissional no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Aos 59 anos, ele atua há pouco mais de dois meses como recepcionista, atendendo principalmente passageiros idosos.

A oportunidade surgiu por indicação de um amigo que trabalha no setor de contratações do aeroporto. “Me perguntaram se eu conhecia alguém bacana e divertido para recepcionar senhorinhas e senhores. Eu disse: ‘começo quando?’. Amigo, eu tenho que pagar o boleto. Esse trabalho está sendo uma dádiva na minha vida”, revelou em entrevista ao programa Chupim, da Rádio Metropolitana.

Apesar da nova função, Dicesar mantém sua agenda artística ativa. Nos finais de semana, ele se apresenta com o espetáculo Bar Ender, além de continuar exercendo sua carreira de maquiador, profissão pela qual é bastante reconhecido no meio artístico e televisivo.

‌



A trajetória de Dicesar inclui passagens por programas de televisão, mas com o passar do tempo, as oportunidades na mídia diminuíram, o que o levou a buscar outras formas de sustento.

‌



Em 2020, diante de dificuldades financeiras, Dicesar trabalhou como coach de vendas em uma loja localizada no centro de São Paulo. Durante a pandemia, em 2021, precisou recorrer à ajuda da Associação da Parada do Orgulho LGBT para obter alimentos, evidenciando o período complicado que enfrentou.

‌



Após essa fase, ele voltou a atuar como vendedor e, agora, valoriza a estabilidade que o emprego no aeroporto lhe proporciona. “É gratificante poder acolher e ajudar. Estou muito feliz com essa fase”, afirmou, demonstrando satisfação com seu atual momento de vida.

A mudança de carreira não afetou seu carisma e proximidade com o público, características que o fizeram querido e o mantêm em evidência como figura pública.