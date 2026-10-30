“Matheus Sabbá” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (30) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

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“Matheus Sabbá” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (30). O ator e diretor amazonense morreu aos 30 anos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, que destacou a relevância do artista no teatro local. Já a causa da morte não foi divulgada..

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 05h48 desta sexta-feira (30). Confira:

Matheus Sabbá foi um dos assuntos mais procurados no Google Trends nesta sexta-feira (30) Reprodução/ Google Trends

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