Michael B. Jordan é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta-feira (17)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Michael B. Jordan” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta-feira (17). O ator norte-americano voltou a ganhar destaque nas pesquisas após a repercussão de sua vitória no Oscar de Melhor Ator por “Sinners” continuar rendendo notícias.
Recentemente, Jordan estampou a capa da revista Vogue, em entrevista na qual fala sobre os próximos passos da carreira e afirma não se enxergar como uma “estrela de cinema” nos moldes tradicionais de Hollywood.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 7h20 desta quinta-feira (17). Confira: