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Michael B. Jordan é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta-feira (17)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|Do R7

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Arroba Nerd

“Michael B. Jordan” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta-feira (17). O ator norte-americano voltou a ganhar destaque nas pesquisas após a repercussão de sua vitória no Oscar de Melhor Ator por “Sinners” continuar rendendo notícias.

Recentemente, Jordan estampou a capa da revista Vogue, em entrevista na qual fala sobre os próximos passos da carreira e afirma não se enxergar como uma “estrela de cinema” nos moldes tradicionais de Hollywood.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 7h20 desta quinta-feira (17). Confira:

Michael B Jordan Reprodução/Google Trends

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