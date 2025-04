Morte da ex-atriz mirim Sophie Nyweide tem novos detalhes surpreendentes revelados Família da jovem traz informações sobre as circunstâncias do falecimento e pede respeito aos fãs Famosos e TV|Do R7 23/04/2025 - 18h39 (Atualizado em 23/04/2025 - 18h39 ) twitter

Sophie foi encontrada às margens de um rio, já morta, quando os socorristas chegaram ao local Reprodução/X/@Faustianovich

A atriz Sophie Nyweide, conhecida por seus trabalhos na infância, morreu aos 24 anos no último 14 de abril, em Vermont, nos Estados Unidos. Agora, novos detalhes sobre as circunstâncias de seu falecimento foram divulgados, como uma possível gravidez e uso de drogas.

A certidão de óbito diz que a artista foi declarada morta pouco antes das 5h da manhã. O corpo passou por autópsia, mas a causa do óbito não foi revelada. O documento também aponta que a jovem estava grávida quando faleceu, segundo a revista People, que teve acesso à certidão.

Consumo de drogas

Em entrevista ao site norte-americano TMZ, a mãe da atriz, Shelly Gibson, comentou que sabia que a filha fazia uso de drogas. Shelly também disse que Sophie não estava sozinha quando morreu.

“Meu conhecimento é que ela estava usando drogas e era uma jovem muito pequena. Ela estava com outras pessoas quando morreu. Eu não os conhecia. Há uma investigação em andamento. Os resultados da autópsia ainda não saíram. Disseram que levará de 6 a 8 semanas. Então, não posso afirmar com certeza”, disse.

‌



Sophie foi encontrada às margens de um rio, já morta, quando os socorristas chegaram ao local.

As autoridades seguem investigando o caso e não descartam nenhuma hipótese, incluindo a possibilidade de um crime.

‌



Apelo da família

Shelly, que também é atriz, declarou que apesar da vida da filha ter sido breve, o seu tempo foi feliz.

“Estamos muito consternados e em luto. Tudo o que posso dizer é que o tempo dela como atriz foi breve, mas muito feliz. Ela não foi submetida a nada prejudicial durante aqueles filmes. Ela sempre esteve segura nos sets. Por favor, deixem-na descansar em paz agora”, declarou.

‌



A família da atriz também publicou um obituário online. “Sophie. Uma vida que terminou cedo demais. Que isso não seja em vão. Que todos possamos aprender com sua breve vida na Terra e fazer o melhor. Sim, todos nós devemos proteger nossas crianças e fazer melhor”, escreveu.

Carreira no cinema

Nyweide iniciou sua carreira como atriz no filme “Bella” (2006) e, em seguida, participou de um episódio da série “Law & Order”.

Pouco tempo depois, fez aparições em “E Então Veio o Amor”, “Margot e o Casamento” e “Apaixonados em Nova York”.

No entanto, o seu principal papel foi no filme “Mammoth” (2009), em que interpretou a filha dos personagens de Gael García Bernal e Michelle Williams.

