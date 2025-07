Mulher gasta R$ 545 mil para se parecer com boneca famosa e diz ouvir que está ‘horrível’ e ‘feia’ Desde que ficou conhecida nas redes, Marcela conta que enfrenta julgamentos frequentes na internet Famosos e TV|Do R7 24/07/2025 - 14h42 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Marcela Iglesias, de 47 anos, gastou R$ 545 mil em cirurgias plásticas para parecer com a boneca Barbie.

O desejo de se transformar começou na infância, quando sua mãe não a deixou ter uma Barbie.

Ela relata receber críticas online, sendo chamada de "horrível" e "feia", mas não se deixa abater.

Marcela planeja continuar com as intervenções, incluindo a colocação de implantes de silicone nos glúteos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Marcela Iglesias posa dentro de uma caixa em tamanho real da famosa boneca Reprodução/Instagram/marcelaiglesiashollywood

Marcela Iglesias, de 47 anos, afirma ter gasto mais de £ 73 mil (R$ 545 mil) em cirurgias plásticas para se transformar em uma versão humana da boneca Barbie. Natural de Buenos Aires e morando em Los Angeles, ela ficou conhecida nas redes como “Barbie humana” após expor sua transformação no programa “Hooked on the Look”.

“Gastei entre botox, preenchimentos, injeções, cirurgia, bronzeamento, cabelo, maquiagem, cerca de US$ 100 mil”, disse. Segundo Marcela, o desejo de se parecer com a boneca começou ainda na infância, quando a mãe se recusava a dar uma Barbie para ela. “Durante toda a minha vida tentei parecer uma boneca. Quero imitar a Barbie, ela é meu ídolo”, afirmou.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, Marcela diz que o visual não surgiu por insegurança, mas por gosto pessoal. “Eu adoro a estética da boneca e queria me parecer com ela, não porque eu não estivesse segura, mas sim por causa da estética da boneca.”

Desde que tornou pública sua aparência atual, Marcela conta que enfrenta julgamentos frequentes na internet. “As coisas que eles diziam: ‘você está horrível, você está feia, você não parece uma Barbie’. Levei um tempo para processar os comentários ruins e perceber que as pessoas são más de qualquer jeito.”

‌



Mesmo com as críticas, ela diz que pretende continuar com as intervenções. O próximo procedimento será a colocação de implantes de silicone nos glúteos. “Obviamente a Barbie é o ícone das bonecas, mas eu também queria trazer minha própria versão para o visual”, concluiu.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp