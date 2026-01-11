Na Record, escritor dirigiu o humorístico icônico ‘Família Trapo’ Ele dividia a tarefa com Nilton Travesso, com Ronald Golias e Jô Soares no elenco

O elenco da 'Família Trapo' na TV Record Reprodução/RECORD

O autor de novelas Manoel Caros, que morreu neste sábado (10), aos 92 anos, também foi diretor do icônico humorístico A Família Trapo, na Record.

Ele dividia a tarefa com Nilton Travesso. Exibido entre 1967 e 1971, o programa foi criado por Jô Soares e Alberto de Nóbrega.

Gravado ao vivo no Teatro Record, o programa permitia improvisos. Era estrelado por Ronald Golias (Bronco), Renata Fronzi (Helena), Otello Zeloni (Pepino), Jô Soares (Gordon), Ricardo Corte Real (Sócrates), Cidinha Campos (Verinha).