Nattan acumula polêmicas com beijos em shows, briga com ex-sogra e disputa judicial; relembre
Cantor fez proposta que culminou em traição e término ao vivo durante apresentação em MS na última quinta-feira (21)
O cantor Nattan voltou ao centro das discussões após um episódio em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Durante a apresentação, ele ofereceu R$ 1 mil para que um homem beijasse uma mulher no palco. O que parecia mais uma brincadeira terminou em traição diante da plateia. A namorada do rapaz estava presente e tentou impedir a cena. Antes do beijo, ela pediu que o parceiro não aceitasse a proposta. Ele respondeu “vou dividir com você”, insistiu e realizou o beijo. A jovem anunciou o fim do relacionamento com um “acabou”.
Dinâmicas polêmicas
O caso ganhou repercussão e reforçou as críticas sobre a prática recorrente de Nattan de propor desafios envolvendo dinheiro em troca de beijos entre desconhecidos. No começo do mês, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, o cantor pagou R$ 1 mil para que um homem beijasse uma mulher com nanismo durante a Festa de Agosto.
As imagens mostram que Nattan ergueu a moça, a jogou para cima e a colocou sobre um caixote antes de convidar diferentes homens da plateia para beijá-la. Após sucessivas recusas, um cinegrafista que trabalhava na transmissão do evento aceitou a proposta.
O episódio gerou reação da Associação Nanismo Brasil, que classificou a atitude como exposição ao ridículo e afirmou que acionará o Ministério Público. “Os desdobramentos legais cabíveis serão apurados”, declarou a entidade em nota.
Briga com ex-sogra
Além das controvérsias nos palcos, Nattan também foi alvo de exposição da vida pessoal. Após o artista publicar uma foto em clima de romance com Rafa Kalimann, a ex-sogra, Neurismar Costa, mãe de Layla Samylle, ex-namorada do cantor, se manifestou nas redes sociais. Em um desabafo, ela chamou a situação de “palhaçada” e citou “traição e mentiras”.
Segundo Neurismar, o cantor chegou a projetar uma casa junto da filha e falava em casamento. “Era um cara super apaixonado, nos falava em casamento e projetava uma casa juntamente com Layla, tudo era de acordo com ela. Desde a torneira de uma pia a todos os móveis”, relatou.
Neurismar afirmou ainda que já não apoiava o relacionamento e pediu o fim da exposição em torno da filha. “Chega dessa exposição que está sendo feita a uma menina que sempre se manteve discreta. Agora de traição e mentiras, nem Jesus Cristo se livrou”, escreveu.
Nattan se pronunciou em áudio e não rebateu as acusações. Disse apenas que o namoro já não estava bem e que deseja “tudo de bom” à ex e sua família.
Apelido na Justiça
Mais recentemente, o cantor se envolveu em uma disputa judicial pelo direito de usar o apelido artístico “Nattanzinho”. O processo está em análise no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. De um lado, a equipe de Nattan argumenta que ele também utilizava esse nome no início da carreira. Do outro, a Camarote Shows, que gerencia a carreira do sergipano Natanzinho Lima, sustenta que o uso exclusivo do termo pode causar confusão no público.
Em nota, a assessoria de Nattan afirmou que o objetivo é ‘evitar conflitos de identidade artística e garantir clareza perante o público". Apesar da disputa, as equipes dos dois artistas confirmaram que eles farão um show juntos em outubro, em Maceió.
