Jovem traída por R$ 1 mil em show de Nattan agradece apoio: 'Não imaginava' Júlia Mello se pronunciou após o término com o namorado que beijou outra em cima do palco Fabíola Reipert 26/08/2025 - 13h15

Júlia Mello se pronunciou após ser traída em show do cantor Nattan Reprodução/Instagram

A novela da traição por R$ 1 mil ganhou mais um capítulo! Júlia Mello, a jovem que foi traída pelo então namorado Ezequiel Maurício em pleno palco, durante um show do cantor Nattan, resolveu quebrar o silêncio.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram na última segunda-feira (25), Júlia agradeceu o apoio que tem recebido desde que foi humilhada em público durante a Festa do Folclore, em Três Lagoas (MS):

“Estou passando aqui pra agradecer a vocês por todo esse amor, por todo esse carinho que eu tô recebendo. Eu não imaginava que teria essa onda de acolhimento. Só tenho a agradecer a todos vocês por esse apoio.”

Para quem não viu o vídeo que circulou nas redes sociais nos últimos dias, o caso foi o seguinte: durante o show, Nattan ofereceu R$ 1.000 para que Ezequiel beijasse outra mulher no palco, mesmo estando acompanhado da namorada, que estava na plateia. Júlia ainda tentou impedir a situação, foi filmada tentando conter o namorado, mas... não adiantou.

‌



Mesmo dizendo que queria dividir o dinheiro com Júlia, Ezequiel beijou outra mulher ali mesmo, no meio do show, e ainda tentou se justificar: “Você deixou.”

Júlia, por sua vez, foi direta na resposta: “Acabou.”

‌



E acabou mesmo! Dias depois, a jovem publicou um vídeo confirmando que o namoro chegou ao fim: “Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada.”

Mas mesmo após ser exposta para o Brasil inteiro, Júlia pediu respeito ao ex: “Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele.”

‌



Ou seja, dignidade ela tem! Já ele... bom, ficou com o dinheiro, o beijo e a internet inteira julgando.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

