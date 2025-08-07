Nattan oferece R$ 1.000 para alguém beijar mulher com nanismo e é acusado de humilhação Atitude do cantor durante show em Pernambuco foi duramente criticada por internautas e pela Associação de Nanismo do Brasil Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/08/2025 - 10h01 (Atualizado em 07/08/2025 - 10h16 ) twitter

“Brincadeira” de Nattan em show com mulher com nanismo vira caso sério Reprodução/Instagram/@nattan

O cantor Nattan está no centro de uma polêmica depois de uma atitude, no mínimo, questionável durante um show em São Lourenço da Mata, Pernambuco.

Tudo começou quando o artista resolveu animar o público com umas “brincadeirinhas” valendo dinheiro, mas a coisa passou dos limites... e a internet não perdoou!

Durante a apresentação, Nattan chamou uma mulher com nanismo ao palco e lançou um “desafio” polêmico: ofereceu nada menos que R$ 1.000 via Pix para que alguém da equipe beijasse a convidada. 😳

Um cinegrafista até se recusou, mas outro topou na hora. A cena foi gravada e publicada nas redes do próprio cantor, com a legenda: “Casal saliente da gota 😂”.

A repercussão negativa foi imediata! Muita gente nas redes sociais considerou a “brincadeira” de muito mau gosto, e a Annabra (Associação de Nanismo do Brasil) soltou o verbo em uma nota de repúdio.

A associação não engoliu a desculpa de que era só entretenimento e disparou: “Não foi ‘brincadeira’, nem ‘entretenimento’.”

Segundo a Annabra, o cantor expôs a condição da mulher de forma desrespeitosa e mandou o recado com todas as letras: “Não somos piada. Somos pessoas”.

A coisa ficou séria mesmo quando a associação citou até a lei! Eles mencionaram o Artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, que considera crime qualquer forma de discriminação por deficiência. E alertaram: quando isso acontece em vídeos ou redes sociais, a pena pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa!

Para fechar a nota, a Annabra foi direta e reta: “O capacitismo não será normalizado”. E ainda reforçou que a comunidade luta por dignidade, e não por palmas em cima de humilhação.

Veja a nota de repúdio da Associação de Nanismo do Brasil na íntegra:

Após a repercussão negativa, Nattan se manifestou nas redes sociais e negou que tenha tirado sarro da mulher. Em tom de deboche, ele declarou:

“E foi mil reais para cada, não foi só pra ele não. Sempre é 1000 reais pro casal. E faço isso em quase todo show e com todo mundo. Sobe no palco e beija quem quer. E os anões podem colar comigo aí que aqui é só benéfico”, disparou o cantor.

Ou seja… ao invés de amenizar a situação, parece que ele botou ainda mais lenha na fogueira! 🔥

