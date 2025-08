Bia Miranda e DJ Buarque trocam farpas sobre pensão e babás nas redes sociais Climão entre ex-casal reacendeu após internauta afirmar que influenciadora bancava funcionárias até na casa do pai do filho Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/08/2025 - 15h33 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h49 ) twitter

Bia Miranda e Buarque trocaram farpas discutem sobre pensão e cuidados com Kaleb Reprodução/Instagram/@biamiranda/@buarque

Mais uma treta pública envolvendo Bia Miranda e DJ Buarque veio à tona — e, como sempre, não faltou alfinetada de ambos os lados... 😬

Tudo começou quando uma seguidora afirmou que nunca tinha visto Bia se envolver em polêmicas relacionadas à pensão. Foi o suficiente para outra internauta surgir com uma “informação exclusiva”: segundo ela, a influenciadora bancava não só a pensão do filho Kaleb, mas também as babás que ficariam até na casa do pai da criança.

A acusação não passou batida. Buarque reagiu com deboche, dizendo que nem sabia disso: “Depois verifica pra mim qual conta cai esse dinheiro, por favorzinho.”

Bia respondeu na mesma moeda: “Ai que preguiça, tanto de quem comentou quanto do Buarque que fica de piada. Quem paga as babás? Dividimos. Tá bom pra vocês? Oxi.”

E ainda reforçou que não estava reclamando de arcar com os custos, apenas tentando se defender das críticas: “E outra, só pra deixar claro, não tô reclamando de pagar nada, não. Só estou esclarecendo mesmo, porque o povo sempre fala e eu sempre fico quieta pra evitar confusão. Então, a maioria das vezes saio como errada porque fico calada. Mas pô, toda hora, mano...”

Logo depois, Buarque usou os stories do Instagram para dar a própria versão dos fatos, afirmando: “Eu e a mãe dele dividimos apenas as duas babás que ele tem, uma pra dia de semana e outra pra final de semana. Todos os outros custos com alimentação, médico e tudo mais que uma criança precisa eu faço o mínimo de pagar. É meu filho. E fim da história.”

Ele ainda aproveitou para comentar sobre a casa em que moravam, negando que tenha sido bancado por Bia: “A casa foram 4 milhões, eu paguei 2 milhões, ela o mesmo. E eu tenho essa OUTRA aqui. Inclusive estou vendo outra casa, a família aumentou e preciso de mais espaço.”

E sobre sempre aparecer em polêmicas, ele desabafou: “O que você faria se começassem a espalhar mentiras de você na internet? Ficaria quieto? Claro que não, você vai se defender e é o que eu faço, TODAS AS VEZES.”

Pelo visto, paz não é um capítulo previsto nesse enredo tão cedo… 👀

