Filho de Bia Miranda e DJ Buarque pede colo para madrasta e internet afirma: ‘Falta de afeto materno’

Kaleb trocou o colo de DJ Buarque pelo da madrasta Reprodução/Instagram/@buarque

Enquanto Bia Miranda enfrenta denúncias no Conselho Tutelar por supostos maus-tratos à filha recém-nascida, quem vem ganhando espaço — e o coração de Kaleb, filho mais velho da influenciadora — é a madrasta do menino, Nicolly Massariol.

Em um vídeo recente que viralizou nas redes sociais, Kaleb aparece no colo do pai, DJ Buarque, mas não por muito tempo. O pequeno logo estica os braços e, sem pensar duas vezes, pede para ir para o colo de Nicolly. A cena foi registrada e, claro, caiu na internet.

O detalhe? Esse já é o segundo vídeo parecido em pouco tempo. No fim de junho, Kaleb fez a mesma coisa: largou o pai para ficar com a madrasta, e a reação de Buarque não escondeu a surpresa: “Eu não estou vendo isso, não!”, disse ele. 😂

E os internautas não deixaram passar o recado por trás da fofura: “Criança só se sente à vontade com quem lhe dá carinho! Isso é sinal de que a madrasta cuida bem dele!”, comentou uma seguidora. Outra soltou: “Se fosse mãe dessa criança, ficaria muito feliz. Pois percebe-se que ela trata ele muito bem.”

‌



Mas teve quem foi além e jogou no ventilador o que muitos pensaram: “É maravilhoso isso porque significa que ela dá carinho pra ele e triste pq a falta de afeto materno gera isso na criança, ela no momento é a figura materna que ele tem.”

Outro internauta analisou a fundo o apego do menino à madrasta: “Ele não sente falta da figura materna pq ele não teve essa referência. Só sente falta do q já teve um dia. Agora ele é bem cuidado por ela, e isso faz com que tenha afeto. O sentimento dele por ela não depende da negligência de outra pessoa.”

‌



E teve ainda quem desejou sorte para a irmãzinha de Kaleb, recém-nascida: “Fofinho, que a irmã tenha a sorte de achar um lugar onde possa ser amada e bem cuidada.”

A internet, como sempre, observando tudo e dando seu veredito… 🐍

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.