Polêmica! Éder Militão faz festa milionária enquanto pede redução da pensão da filha na Justiça

Éder Militão vai oficializar a união com Tainá Castro nesta sexta-feira (18) e preparou uma festa luxuosa. O casamento aqui no Brasil terá 300 convidados e, ainda, um show de Gusttavo Lima, que custou R$ 1 milhão. Enquanto isso, o jogador do Real Madrid enfrenta uma disputa judicial com Karoline Lima, a mãe de sua filha, e pede a redução da pensão alimentícia. A festa de casamento está estimada em R$ 2 milhões. Saiba mais detalhes!



