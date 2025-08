Jatinho de Zé Felipe pousa de madrugada em cidade de Ana Castela, e rumores de affair aumentam Após viagem à Disney e visita noturna à Londrina (PR), internet suspeita de novo casal no pedaço Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/08/2025 - 13h04 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h06 ) twitter

Zé Felipe nega romance, mas fãs não perdoam "visita silenciosa" à cidade de Ana Castela Reprodução/Instagram

A internet foi à loucura com os passos recentes de Zé Felipe... O motivo? Uma viagem misteriosa na calada da noite que reacendeu os boatos de que o cantor está vivendo um romance com ninguém menos que Ana Castela! 👀

A movimentação começou a chamar atenção quando o jatinho do sertanejo foi rastreado saindo de Goiânia à meia-noite e pousando por volta das 2h da manhã em Londrina, no Paraná, cidade onde Ana mora. Coincidência? A web não achou!

Uma página de fãs foi além e soltou os detalhes do trajeto, chamando a movimentação de “viagem silenciosa”: “Quem não quer levantar suspeita, não decola em plena madrugada. E quem age certo, não precisa sumir no dia seguinte”, alfinetou o perfil.

Pra deixar tudo ainda mais suspeito, Zé Felipe passou o dia inteirinho em silêncio nas redes sociais, postando apenas um único story... há 10 horas. 🧐

💑 Boatos de affair nos Estados Unidos

Segundo o portal LeoDias, Zé Felipe e Ana Castela foram vistos bem juntinhos durante uma viagem à Disney, em Orlando. Os dois não esconderam o clima de proximidade, e as fotos logo viralizaram.

Diante da repercussão, o cantor tentou colocar panos quentes sobre os rumores. Em comunicado enviado pela assessoria ao Blog da Thaís Sant’Anna:

“Ele está fora do país para se dedicar ao projeto musical em espanhol. Por este motivo, seguiu para os Estados Unidos. Fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela, como amigos foram aproveitar o dia nos parques.”

A nota ainda reforça: “Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música.”

Já a Boiadeira entrou na onda e fez piada com os boatos em um vídeo divertido ao lado do cantor e de um amigo: “Gente, eu vou assumir pra vocês, eu vou, eu vou! O Odorico [Reis] que tá ficando com o Zé Felipe!”, debochou ela, arrancando risadas dos seguidores.

Vale lembrar que Zé Felipe está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, anunciado no dia 27 de maio. Os dois são pais de três filhos: Maria Alice (4), Maria Flor (2) e José Leonardo (10 meses).

Ana Castela também está solteira. Ela terminou o namoro com Gustavo Mioto em dezembro de 2024, após cerca de um ano e meio juntos.

Será que esse pouso noturno foi só coincidência... ou vem novo casal sertanejo por aí? 😏

