Saiba quem é Amanda Wanessa, cantora gospel em coma que teve o pai agredido pelo marido Artista sofreu um acidente há mais de três anos e permanece em estado irreversível Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/08/2025 - 12h22 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h22 )

RESUMO DA NOTÍCIA A cantora gospel Amanda Wanessa, em coma desde 2021 após um acidente, voltou a ser notícia devido à agressão de seu marido ao sogro no hospital.

O marido, Dobson Santos, foi filmado em uma discussão com os familiares da artista, provocando revolta nas redes sociais.

Amanda, conhecida por seguidores e hits como "Tá chorando por quê?", permanece em estado irreversível, sem consciência ou interação.

A situação levantou questões sobre a relação de Dobson com a família de Amanda, destacando a violência em ambiente hospitalar. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Marido de Amanda Wanessa agridiu sogro em hospital Reprodução/Instagram/@amandawanessa; Reprodução/X

Nesta quarta-feira (6), o nome da cantora gospel Amanda Wanessa virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O motivo? O marido da artista, Dobson Santos, foi filmado agredindo o próprio sogro durante uma discussão no Hospital Português, no Recife. 😳

O vídeo caiu na internet e chocou os fãs, que acompanham de perto a luta da cantora pela vida desde 2021, quando ela sofreu um grave acidente de carro e entrou em coma vigil, também conhecido como estado vegetativo persistente.

Mas afinal, quem é Amanda Wanessa?

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Amanda é um dos nomes mais conhecidos do gospel brasileiro. Nascida em Palmares, Pernambuco, ela canta desde os 7 anos e ganhou destaque com a regravação de “Tá chorando por quê?”, sucesso do grupo Preto no Branco.

Em janeiro de 2021, Amanda sofreu um acidente dirigindo a 130 km/h, colidindo com dois caminhões em Rio Formoso (PE). Ela teve múltiplas fraturas na cabeça e nos braços e ficou quase dois anos internada. Hoje, segue em tratamento domiciliar, em estado considerado irreversível, sem consciência ou interação com o ambiente.

E a confusão?

Segundo testemunhas, a discussão teria começado quando Dobson impediu que familiares de Amanda entrassem no hospital.

A irmã da cantora, revoltada, começou a filmar o momento: “Respeita a Amanda, respeita a Amanda”, grita ela durante a gravação.

Dobson, visivelmente alterado, rebateu: “Sai daqui idiota, vai cuidar dos teus filhos. Você é uma mãe babaca, não cuida nem dos teus filhos. É uma idiota.”

Ela não deixou por menos: “E você não cuida nem da sua esposa... fale baixo! Que respeito você tem por sua esposa gritando num leito do hospital? Eu passei 1 ano e 8 meses cuidando da minha irmã quando tu nem ia lá.”

A confusão aumentou e Dobson partiu para cima da família: “Vai dizer na mídia que tu quer acabar com minha família, dar entrada no divórcio. Idiota, babaca... tu e seu pai.”

É então que a agressão acontece: “Você vai dar no meu pai? Chama a segurança!”, grita a irmã de Amanda.

O vídeo viralizou e levantou questionamentos sobre a relação de Dobson com a família da cantora, além de críticas pela postura violenta, principalmente em um ambiente hospitalar, com Amanda em estado delicado ao lado. 💔

*AGRESSÃO*



“Idiota”, “babaca”, “vagabundo”! Com xingamentos como esses , o marido da cantora gospel pernambucana Amanda Wanessa, em coma há quatro anos, Dobson Santos, tentou agredir o pai da cantora no Hospital Português, no Recife, para onde ela foi transferida na quinta-feira… pic.twitter.com/XEWgfi1kHR — Ricardo Antunes (@blogricaantunes) August 4, 2025

