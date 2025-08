Ozzy Osbourne: causa da morte é confirmada; confira Astro do rock morreu duas semanas após fazer último show da carreira Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/08/2025 - 14h20 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Ozzy Osbourne faleceu devido a causas combinadas, incluindo infarto e parada cardíaca.

O diagnóstico de Parkinson foi revelado publicamente em 2020.

Fez seu último show na turnê "Back to the Beginnings", reunindo o Black Sabbath, com lucros para a caridade.

Foi sepultado perto de um lago em sua residência em Buckinghamshire. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ozzy Osbourne fez o seu último show no começo do mês, na Inglaterra Reprodução/Instagram/@ozzyosbourne

O certificado de óbito do cantor e lenda do rock, Ozzy Osbourne, foi divulgado pelo jornal inglês “The Sun” nesta terça-feira (5) e aponta a morte do astro como uma série de “causas conjuntas”.

Segundo a certidão, Ozzy teria morrido de um “infarto agudo do miocárdio” e de uma “parada cardíaca fora do hospital”, o hospital também listou a doença da arterial coronária e o Parkinson com disfunção autonômica como causas da morte.

Sua última turnê, “Back to the Beginnings”, reuniu a banda Black Sabbath pela primeira vez em 20 anos e destinou todos os lucros para a caridade.

O cantor fez o último show de sua carreira no estádio Villa Park, na Inglaterra, casa do time que torcia, o Aston Villa. O astro foi diagnosticado com Parkinson — divulgado publicamente em 2020 — e faleceu, aos 76 anos, na terça-feira (22), duas semanas após a sua última aparição nos palcos. Ozzy Osbourne foi sepultado próximo a um lago da sua residência em Buckinghamshire, na Inglaterra.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.