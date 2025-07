‘Iron Man’, sucesso na voz de Ozzy Osbourne, foi inspirada no Homem de Ferro da Marvel? Música foi usada nos créditos finais do filme que abriu o Universo Cinematográfico da Marvel Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 23/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h00 ) twitter

O Homem de Ferro era fã do Black Sabbath nos filmes da Marvel Divulgação/Marvel

O mundo do rock ainda chora a morte de Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath. Um dos maiores sucessos da banda, ícone do heavy metal, ainda confunde o público. Iron Man foi inspirada no personagem Homem de Ferro, da Marvel?

A resposta é não! Apesar de ter o mesmo nome do super-herói, a música não tem nada a ver com o alter ego do Tony Stark.

RESUMO DA NOTÍCIA A música "Iron Man" do Black Sabbath não foi inspirada no personagem da Marvel.

Composta em 1971, a letra foi escrita por Geezer Butler, que não conhecia os quadrinhos da Marvel.

O título surgiu após Ozzy Osbourne comparar o riff de guitarra a "um grande sujeito de ferro".

"Iron Man" foi utilizada nos créditos do filme "Homem de Ferro" de 2008, que iniciou o MCU. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Iron Man foi composta em 1971 por Ozzy e pelos outros membros do Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, como o segundo single do álbum Paranoid.

A letra foi escrita por Butler, que afirmou que não conhecia o personagem da Marvel por não ler quadrinhos americanos. O título veio após Ozzy comparar o riff criado por Iommi como “um grande sujeito de ferro andando por aí”.

O cinema, entretanto, não deixou passar batido. Iron Man é usada nos créditos finais de Homem de Ferro, o filme que abriu o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) em 2008.

Além disso, foi usada no trailer de Homem de Ferro 2, lançado dois anos depois. O próprio Black Sabbath apareceu no MCU, em uma camiseta usada por Tony Stark em Os Vingadores.

