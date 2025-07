Ozzy Osbourne morre aos 76 anos

Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos. O astro do Black Sabbath estava ao lado da família e teve o falecimento confirmado por comunicado oficial, mas ainda não há detalhes sobre a causa da morte. Apesar do Parkinson, o cantor mantinha uma agenda de shows até pouco tempo atrás e se apresentou pela última vez em junho.



