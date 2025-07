Último show de Ozzy Osbourne vai ser lançado no cinema no começo de 2026 ‘Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow’ registrou show do Black Sabbath no começo do mês Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 22/07/2025 - 15h52 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h12 ) twitter

Ozzy Osbourne fez o seu último show no começo do mês, na Inglaterra Reprodução/Instagram/@ozzyosbourne

O último show de Ozzy Osbourne, que morreu nesta terça-feira (22) aos 76 anos, vai ser lançado nos cinemas no ano que vem. A apresentação, com a formação clássica do Black Sabbath, aconteceu no começo do mês, no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra.

O projeto, intitulado Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow, já estava previsto para ser lançado nos cinemas antes da morte de Ozzy. O filme documenta o show do Black Sabbath para 40 mil pessoas, que marcou a despedida oficial do vocalista dos palcos. O espetáculo arrecadou mais de R$ 190 milhões para hospitais do Reino Unido.

Mesmo debilitado, Ozzy, sentando em um trono, segurou firme os vocais nos maiores sucessos da banda, ícone do heavy metal, em quase duas horas de show.

A produção do filme é da Mercury Studios. “Apresentado como uma carta de amor a Ozzy e ao som pioneiro do Black Sabbath, o lançamento nos cinemas será uma versão resumida do épico evento de um dia inteiro realizado no Villa Park”, disse o estúdio em um comunicado à imprensa na semana passada.

“Com performances estrondosas de War Pigs, Iron Man, Children of the Grave e uma arrebatadora Paranoid, o filme promete uma despedida profundamente pessoal e eletrizante do padrinho do heavy metal, com acesso exclusivo aos bastidores e entrevistas desta icônica apresentação ao vivo”, completou.

