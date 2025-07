Ozzy Osbourne foi símbolo de rebeldia e autenticidade que definem espírito do rock Ícone do heavy metal e líder do Black Sabbath morreu cercado de sua família Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 22/07/2025 - 15h45 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h13 ) twitter

Adeus ao Príncipe das Trevas: Ozzy Osbourne morre aos 76 anos Ross Halfin/Divulgação

Nesta terça-feira (22), o mundo da música perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas: Ozzy Osbourne, lendário vocalista original da banda Black Sabbath e um dos maiores nomes da história do rock, morreu aos 76 anos.

A notícia foi confirmada por sua família, que divulgou um comunicado emocionado dizendo que Ozzy partiu cercado de amor e na presença de seus entes queridos.

Nascido como John Michael Osbourne em Birmingham, Inglaterra, Ozzy teve uma trajetória marcada por superações, polêmicas e uma influência cultural que transcendeu gerações.

Antes de se tornar uma estrela do rock, trabalhou como operário, encanador e até em um matadouro. Sua ascensão começou nos anos 1970, quando se juntou a Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward para formar o Black Sabbath, banda que viria a definir o gênero heavy metal.

‌



Com sua voz inconfundível e presença de palco intensa, Ozzy ajudou a moldar o som sombrio e pesado que caracterizou o Black Sabbath. Clássicos como Paranoid, Iron Man e War Pigs se tornaram hinos do rock e consolidaram a banda como uma das mais influentes da história.

Após deixar o grupo em 1979, Ozzy embarcou em uma carreira solo igualmente bem-sucedida, lançando álbuns icônicos como Blizzard of Ozz e Diary of a Madman, que apresentaram ao mundo o guitarrista Randy Rhoads.

‌



Apesar do sucesso, sua vida pessoal foi marcada por desafios. Ozzy Osbourne enfrentou problemas com dependência química, episódios controversos — como o famoso incidente em que mordeu a cabeça de um morcego no palco — e questões de saúde que se agravaram nos últimos anos.

Em 2019, sofreu uma queda que afetou sua coluna vertebral, agravando lesões anteriores de um acidente de quadriciclo em 2003. Em meio a esses obstáculos, foi diagnosticado com Parkinson, o que o levou a se afastar dos palcos e cancelar turnês.

‌



Mesmo com as limitações físicas, Ozzy manteve sua conexão com os fãs. Em julho de 2025, realizou um último show de despedida em Birmingham, sua cidade natal, ao lado dos integrantes originais do Black Sabbath. A apresentação foi vista como um tributo à sua trajetória e uma despedida emocionante para os admiradores que o acompanharam por décadas.

Reality show com a família Osbourne

Ozzy também ficou conhecido por sua participação no reality show The Osbournes, exibido nos anos 2000, que mostrava o cotidiano excêntrico de sua família e o transformou em uma figura ainda mais popular fora do universo musical. Sua esposa, Sharon Osbourne, foi uma presença constante em sua vida e carreira, atuando como empresária e parceira nos momentos mais difíceis.

A morte de Ozzy Osbourne representa o fim de uma era para o rock. Sua influência pode ser vista em inúmeras bandas que surgiram após o Black Sabbath, e seu estilo único — misturando teatralidade, irreverência e intensidade — continua a inspirar músicos ao redor do mundo.

Fãs já começaram a prestar homenagens nas redes sociais, compartilhando memórias, trechos de músicas e imagens de shows históricos. Tributos de artistas renomados também começaram a surgir, reconhecendo a importância de Ozzy para a música e para a cultura pop.

Mais do que um cantor, Ozzy foi um símbolo da rebeldia e da autenticidade que definem o espírito do rock.

Descanse em paz, Ozzy. O rock nunca será o mesmo sem você.

