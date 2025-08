Belo dá sinais de reconciliação com Gracyanne? Entenda Fãs se animaram com emojis nas redes sociais, mas há dúvidas se as respostas partiram mesmo do cantor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Belo e Gracyanne Barbosa seguem em meio a um divórcio litigioso, mas rumores de reconciliação surgem.

O cantor respondeu a fãs no Instagram com emojis, levantando esperança sobre uma volta com a musa fitness.

Especula-se que as respostas de Belo possam ser automáticas, misturando a situação com sua atual relação.

Gracyanne esteve no aniversário da mãe de Belo, enquanto sua atual namorada não foi convidada, aumentando as suspeitas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Exclusivo: Gracyanne Barbosa e Belo ainda não se separaram oficialmente

O nome de Belo voltou a bombar nas redes sociais e, como sempre, o motivo tem tudo a ver com Gracyanne Barbosa! A musa fitness revelou que o divórcio litigioso com o cantor ainda está correndo na Justiça, mas a novela ganhou um novo capítulo — e tudo por causa de... emojis! 😳

Após Gracyanne expor detalhes do processo judicial, o que teria deixado Belo incomodado, o cantor foi questionado sobre o assunto em entrevista ao Portal LeoDias:

“A gente está discutindo, logicamente, na Justiça, então não precisava disso. Agora eu tenho que manter tudo em segredo, né? Porque tudo que está acontecendo… realmente, não vou falar sobre isso”, afirmou.

Só que nos bastidores do Instagram, o clima era outro…

‌



Nos comentários de uma publicação recente, fãs invadiram o perfil do cantor implorando por uma reconciliação com a musa fitness, e o pagodeiro respondeu com emojis que deixaram muita gente esperançosa!

“Se a Gra te traiu, está querendo milhões e dizendo que não está, manda um coração”, provocou uma internauta. E Belo respondeu com um coração vermelho.❤️

‌



“Belo, você vai voltar com a Gra? Se sim, responda com um emoji”, pediu outra. E adivinhem? Ele mandou mais um coração.

Só que… não foi bem o Belo que respondeu, viu? O cantor teria respostas automáticas ativadas em seu perfil do Instagram, e os seguidores estariam apenas brincando com a função — o que acabou alimentando ainda mais os rumores de reconciliação.

‌



E a treta não para por aí! 💣

Os tais emojis surgem justamente em meio a boatos de crise no relacionamento atual de Belo com Rayane Figliuzzi, de 27 anos. E para deixar tudo ainda mais suspeito: Gracyanne organizou a festa de aniversário da mãe de Belo, Dona Terezinha, enquanto Rayane não foi convidada.

Coincidência? Ou mais um capítulo dessa novela que o Brasil não cansa de acompanhar? 👀

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.