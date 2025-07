Namorada de Belo manda indireta após ser acusada pelo ex de usar o filho para engajamento Júnior Navarro diz que Rayane Figliuzzi rejeitou a criança e que o menino agora chama o cantor de pai Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/07/2025 - 12h15 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h33 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Rayane Figliuzzi e seu ex, Júnior Navarro, estão em conflito sobre a custódia do filho.

Navarro acusa Rayane de usar o filho para engajamento nas redes e de ter uma má relação com a criança.

Ele alega que Rayane abandonou o menino e o vê raramente, enquanto o filho chama Belo de "pai".

Rayane respondeu com uma postagem nas redes sociais, defendendo seu papel como mãe. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pai do filho de Rayane afirma que ela rejeitou a criança Reprodução/Instagram

A coisa tá feia entre Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, e o ex, Júnior Navarro, pai do filho dela. Ele acusa a empresária de usar o menino de três anos para ganhar engajamento nas redes sociais.

Júnior chamou Rayane de “mãe de internet” e afirmou que quem cuida da criança, na verdade, são as duas babás que Belo paga. Ele ainda está incomodado porque o filho, incentivado pela mãe, estaria chamando o cantor de pai — “papai Marcelo”, que é o nome verdadeiro do artista.

As acusações vão além: Júnior diz que Rayane rejeitou o filho desde o nascimento, que não queria ter a criança e que, quando o menino tinha apenas 11 meses, ela o abandonou sob sua responsabilidade.

Segundo ele, do primeiro ao segundo ano e meio de vida do menino, a empresária teria visto o filho apenas sete vezes — e que, quando via, não permanecia com a criança por mais de duas horas.

‌



Atualmente, a guarda do pequeno Zion é dividida: ele fica um mês com o pai e um mês com a mãe. A pensão alimentícia está suspensa porque, segundo Júnior, o menino está morando com ele.

As declarações foram dadas por Júnior Navarro em entrevista à repórter Letícia Campos.

‌



Em meio à confusão, Rayane respondeu nas redes sociais com um story do filho dormindo, e soltou uma indireta bem direta: “Ser mãe de ‘internet’ dá um trabalho!! Até pq tem q cuidar, amar e proteger!”, escreveu ela.

Climão no ar! 👀

