Quem é Mauricio Silveira? Ex-ator da RECORD está em coma após complicações de cirurgia Após remover tumor no intestino, ator de 48 anos está sedado para conter infecção Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/07/2025 - 10h45 (Atualizado em 29/07/2025 - 10h45 )

RESUMO DA NOTÍCIA Mauricio Silveira, ator de 48 anos, está em coma induzido após complicações de cirurgia.

O artista passou por uma operação para remoção de um tumor no intestino, mas teve complicações no pós-operatório.

A família pediu orações e apoio, destacando a importância de Mauricio na arte e espiritualidade.

Ele é conhecido por sua carreira na televisão e teatro, com obras autorais e reflexões profundas nas redes sociais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mauricio SIlveira passou por cirurgia para retirada de tumor no intestino Reprodução/Instagram/@mauriciosilveiraoficial

A situação do ator Mauricio Silveira é delicada e deixou muita gente preocupada. Após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino, o artista teve complicações no pós-operatório e agora está em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção.

Quem é Mauricio Silveira?

Mauricio tem 48 anos e, apesar de não estar constantemente nos holofotes, tem uma carreira sólida na televisão, no teatro e também como escritor. Ele atuou em novelas da Globo como Cobras & Lagartos, Faça Sua História, Paraíso Tropical e Insensato Coração. Na RECORD, esteve em Balacobaco e na série Reis.

Fora das telas, é conhecido por montar peças com pegada autoral e intensa, como “Eu Matei Nelson Rodrigues” e “Pasolini no Deserto da Alma”. Nas redes sociais, vem ganhando destaque por suas reflexões sobre arte, espiritualidade e autoconhecimento, mostrando um lado mais filosófico e sensível.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a família explicou a gravidade do momento: “Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica.”

Agora, o ator está sendo mantido sedado para controlar uma infecção: “Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa.”

Veja a nota publicada pela família de Mauricio na íntegra:

