Mãe de Emicida e Fióti tomou partido na briga dos filhos antes de morrer; relembre Dona Jacira enfrentava o lúpus há mais de 20 anos e não escondeu de que lado estava na treta dos herdeiros Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/07/2025 - 16h29 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Dona Jacira Roque de Oliveira, mãe de Emicida e Fióti, faleceu aos 60 anos.

Ela lutava contra o lúpus há mais de 20 anos e estava hospitalizada em São Paulo.

Jacira defendeu publicamente Fióti em uma disputa milionária com Emicida sobre a produtora deles.

A briga familiar resultou em acusações de desvio de dinheiro e processos legais em andamento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mãe de Emicida e Fióti saiu em defesa do filho mais novo Reprodução Instagram

A notícia da morte de Dona Jacira Roque de Oliveira, mãe dos irmãos Emicida e Fióti, aos 60 anos, pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira (28).

Ela lutava há mais de duas décadas contra o lúpus, fazia hemodiálise há mais de 25 anos e estava hospitalizada na capital paulista. A causa do falecimento, porém, não foi informada.

No entanto, quem acompanhou os últimos meses da família sabe que ela não ficou em silêncio quando viu os filhos se enfrentando publicamente em uma disputa milionária envolvendo a produtora Laboratório Fantasma, fundada pelos dois há quase 16 anos. Na época, Dona Jacira não hesitou e saiu em defesa de Fióti, o filho mais novo.

O posicionamento firme da matriarca viralizou nas redes e deu o que falar. Relembre um dos trechos mais impactantes do desabafo:

‌



“As hienas nos rondam, querem nossa queda. Mas não conseguirão. Fióti, sua dor é nossa dor. Quando a injustiça se instala, com todo respeito ao jurídico, as mediações de conflitos e estratégias para restabelecer a ordem é muito importante.”

E teve mais! Em outro momento, ela fez questão de defender o caráter de Fióti com todas as letras:

‌



“Só quem vive, come, dorme, acorda e luta com um homem bom, pode reconhecê-lo como tal. A palavra maldita calou fundo no coração da minha família. E no coração dos nossos homens bons. Sem chance de defesa, fizeram-no réu.”

Para quem não lembra, Emicida acusa o irmão de desviar R$ 6 milhões da empresa — algo que Fióti nega. A treta acabou indo parar na Justiça, com direito a bloqueio de contas, disputa por lucros e processos em andamento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.