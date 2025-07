Stênio Garcia é proibido por médico de fazer harmonização íntima Ator de 93 anos foi desaconselhado a seguir com o procedimento por risco de complicações Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/07/2025 - 15h10 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h10 ) twitter

Stênio Garcia foi proibido de realizar harmonização íntima Reprodução/Instagram/@steniogarciaoficial

O ator Stênio Garcia, de 93 anos, teve que engavetar o plano de fazer uma harmonização íntima. O médico do artista jogou um balde de água fria no sonho dele, tadinho… 😬

Por causa da idade avançada, ele foi proibido pelo profissional de realizar o procedimento estético.

Segundo especialistas, os vasos da região podem estar comprometidos, e o preenchimento poderia causar agressões locais, dificultar a cicatrização e até provocar infecções! 😱

Vale lembrar que homens com problemas circulatórios, diabete, doença renal crônica, lúpus ou em tratamento com quimioterapia também não são indicados para esse tipo de intervenção — justamente pelo risco de complicações pós-operatórias.

Pelo visto, dessa vez, Stênio vai ter que ficar só na vontade…

