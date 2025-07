Aos 93 anos, Stênio Garcia quer fazer harmonização íntima e consulta especialista

Aos 93 anos, Stênio Garcia quer dar mais um "tapa no visual"! Casado com Marilene Saade, o ator consultou um especialista para fazer uma harmonização. Mas, desta vez, em uma parte do corpo inusitada: a região íntima. Em uma foto nas redes sociais, Stênio posou ao lado do médico. Veja!



