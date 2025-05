Entenda por que Marina Ruy Barbosa apareceu com braço roxo em baile de Cannes

Marina Ruy Barbosa causou ao aparecer com o braço esquerdo roxo em um baile do Festival de Cannes. Na internet, muitas teorias surgiram, das mais leves às mais cabeludas. A atriz foi questionada por um internauta nas redes sociais e explicou que, na verdade, o vestido que usou na ocasião pesava mais de 15 quilos e pode ter provocado o atrito no corpo. É claro que o público ficou chocado com a curiosidade do look branco e dourado. Veja!



