Leo Lins se pronuncia após ser acusado de fazer piada com a morte de Preta Gil

RESUMO DA NOTÍCIA Leo Lins se defende de acusações sobre piadas com a morte de Preta Gil.

O humorista afirma que suas falas foram tiradas de contexto e datam de dois anos atrás.

Ele declarou que nunca fez piadas sobre a morte de Preta Gil e expressou seus sentimentos à família.

No final, Lins fez uma piada que gerou polêmica nas redes sociais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Leo Lins negou ter feito piada com a morte de Preta Gil Reprodução/YouTube/Léo Lins; Reprodução/Instagram/@pretagil

O humorista Leo Lins reapareceu em um vídeo, no último domingo (27), para se defender da acusação de que teria feito piadas com a morte da cantora Preta Gil, que faleceu há oito dias.

Tentando explicar a polêmica, ele começou dizendo: “Essa semana, nós tivemos a perda da Preta Gil. Uma figura conhecida da música, dos blocos de carnaval, programas de televisão e, no meu caso, dos tribunais. Nós tivemos alguns processos. Pessoalmente, nunca tive problema nenhum com ela. Profissionalmente, eu fiz algumas piadas, e creio que ela teve os seus motivos para não gostar de mim.”

No vídeo, ele garante que tudo foi tirado de contexto e que as falas que estão sendo divulgadas agora foram feitas há dois anos, quando Preta anunciou o diagnóstico de câncer.

“Minha figura pública é comediante. Eu faço piadas no local de fazer piadas. Sei que nem todas as brincadeiras são para todas as pessoas e, conforme eu disse no meu próprio julgamento, eu procuro tomar os cuidados para que elas não cheguem em quem pode se machucar com elas”, afirmou ele, que já foi parar até no banco dos réus por conta do que diz no palco.

Segundo Leo, ele chegou a cogitar fazer uma homenagem à filha de Gilberto Gil, mas ficou com receio de parecer forçado.

“Mas chegou num ponto em que falei: não posso ignorar, porque pegaram uma notícia de mês passado, feita de forma muito desleal e desonesta, sobre piadas escritas dois anos atrás, para agora publicar notas dizendo que eu estou fazendo piadas sobre a morte da Preta Gil. Eu nunca disse isso. E nem fiz piadas sobre a morte dela.”

O humorista também afirmou que mandou mensagem à cantora quando soube da doença e deixou seus sentimentos à família e aos amigos. No entanto, no fim… não resistiu a mais uma “piadinha”, que dividiu opiniões nas redes:

“Me despeço então com uma piada — para vocês que são meus fãs, e feita para vocês que não gostam de mim: fiquem tranquilos. A Preta Gil não vai mais me encontrar nem ouvir minhas piadas, porque ela está no céu e eu vou pro inferno.”

