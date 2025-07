Messi e esposa surgem em câmera do beijo que já expôs traição de CEO em show do Coldplay Enquanto casal foi ovacionado pelo público em Miami ao aparecer no telão, outros já saíram do evento direto para o divórcio Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/07/2025 - 09h59 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h31 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Lionel Messi e sua esposa, Antonela Roccuzzo, se divertiram no show do Coldplay e foram flagrados pela câmera do beijo.

Chris Martin, o vocalista da banda, elogiou Messi ao vivo, chamando-o de "o maior de todos os tempos".

Recentemente, a mesma câmera expôs uma traição do CEO Andy Byron durante um show em Boston.

A esposa de Byron, Megan Kerrigan, reagiu retirando o sobrenome dele do perfil nas redes sociais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Messi e Antonela foram flagrados por câmera do beijo em show do Coldplay Reprodução/X/@FrannGama

Lionel Messi e sua esposa, Antonela Roccuzzo, curtiram juntinhos o show do Coldplay no último domingo (27) e acabaram flagrados pela câmera do beijo — aquela que sempre rende momentos fofos… ou polêmicos! 👀

Mesmo tímidos, Messi e Antonela deram um show de simpatia no telão, com acenos e sorrisos que fizeram a plateia delirar. O vídeo, claro, não demorou para viralizar nas redes sociais.

E não foi só isso: o vocalista Chris Martin ainda fez questão de elogiar o craque argentino, dizendo no microfone que Messi é “o maior de todos os tempos”. Tá chique, hein?

Mas essa mesma “kiss cam” já foi palco de um verdadeiro barraco dias atrás… Durante um show da banda britânica em Boston, ela acabou entregando uma traição daquelas!

A cena foi digna de novela mexicana: o CEO bilionário Andy Byron, da empresa Astronomer, foi flagrado abraçadinho com Kristin Cabot, diretora de RH da mesma companhia.

Só que tem um pequeno detalhe: ele é casado! 😱 E quando o casal percebeu que estava sendo filmado, o climão foi inevitável! O executivo tentou se esconder atrás de uma grade, e a moça ficou visivelmente sem graça, cobrindo o rosto com as mãos… 😬

A esposa de Byron, Megan Kerrigan, não perdeu tempo: correu para as redes sociais e retirou o sobrenome do marido do perfil. É… a casa caiu!

Enquanto Messi e Antonela brilharam nos holofotes, teve gente que levou foi cartão vermelho! 🐍

