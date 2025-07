Entenda como o show do Coldplay revelou caso de traição nos EUA

Durante um show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, a famosa "câmera do beijo" flagrou um homem e uma mulher 'agarradinhos' e depois se escondendo após aparecerem no telão. Isso porque eles eram amantes! Chris Martin, vocalista da banda, brincou sobre a situação e chegou a sugerir que, ou eles eram tímidos, ou eram amantes. Os dois foram identificados pelo público, que descobriu que eles são casados com outras pessoas e trabalham na mesma empresa de desenvolvimento de software.



