Chris Martin brinca com casal em telão e acaba expondo traição ao vivo durante show do Coldplay Câmera flagrou o CEO bilionário Andy Byron com a diretora de RH da empresa, que, segundo o 'The Sun', é sua amante Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h20 )

Chris Martin expôs casal em plena traição no telão de show Reprodução/TikTok/@instaagraace

E o que era para ser só mais um momento fofo no show do Coldplay acabou virando uma confusão daquelas! 😬

Durante a apresentação da banda em Boston, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (16), a “kiss cam” — aquela câmera que flagra casais no meio do público para mostrar no telão — causou um verdadeiro climão no Gillette Stadium, que estava lotado com mais de 60 mil pessoas.

Chris Martin, vocalista da banda, resolveu brincar com o público e apontou a câmera para um casal aparentemente apaixonado: “Olhem para esses dois...”, disse ele, empolgado.

Só que tinha um pequeno detalhe: o homem em questão era ninguém menos que Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, e a moça abraçada com ele era Kristin Cabot, diretora de RH da mesma companhia — que, segundo o jornal The Sun, seria a amante do executivo

‌



Assim que se viram no telão, os dois entraram em pânico. Byron soltou a mão de Kristin e se jogou atrás de uma grade para tentar se esconder. Já ela, visivelmente abalada, cobriu o rosto com as mãos.

Sem imaginar o barraco que estava ajudando a expor, Chris Martin ainda emendou, aos risos: “Oh, ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos.”

‌



As imagens viralizaram nas redes sociais em questão de horas, especialmente no TikTok e no X (antigo Twitter), e renderam milhares de comentários detonando o casal flagrado em rede nacional (e internacional!)

“Eles são muito burros, desculpe. Por que você vai para um show se está tendo um caso?”, criticou um internauta. “Essa é uma maneira brutal de descobrir”, disse outro. “Sinto muito pela esposa, mas fico feliz que ele esteja sendo exposto”, disparou mais um.

‌



Até o momento, nenhum dos dois envolvidos confirmou nem negou a suposta traição. Mas, depois dessa exposição, o climão na firma deve estar pior que fila de RH em dia de demissão coletiva… 😳

